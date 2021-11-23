بعد يوم عاصف.. ماذا حدث في الإسكندرية؟

يوم عاصف عاشته مدينة الإسكندرية، أمس الإثنين، بعدما عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أمس، عقب حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مساء الأحد.

وذكرت هيئة الصرف الصحي أن هناك سيول شديدة من الأمطار بدأت على مناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان وسقوط أمطار متوسطة الي غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي والعامرية الساعة التاسعة والنصف صباحا، وأدى ذلك على تراكم مياه الأمطار على عدة مناطق بالإسكندرية، وتوقفت السيول بعد ساعتين ونصف تقريبًا.

وذكرت الهيئة في بيان، أبرز المناطق التي تراكمت فيها المياه كورنيش الإسكندرية، وطريق الحرية، ومنطقة جليم، وسوق شيديا، وشارع طيبة الإبراهيمية، وشارع الإقبال، ومعظم المدارس والمستشفيات، وميدان فيكتور عمانويل سموحة، وشارع مستشفي الريادة، وشارع خالد بن الوليد، والحضرة، وطريق الترام كليوباترا وسبورتنج، وبشاير الخير ٣-٥، وش المكس، وجميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى

وأشارت إلى أنه تم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة.

وأوضحت الشركة أسباب مشاكل تجمعات المياه في مختلف المناطق، ومن بينها عدم قدرة الشبكة والمحطات علي استيعاب كمية الأمطار الغزيرة بالإضافة الي التصرفات الأدمية، والبناء العشوائي الأفقي والرأسي غير المخطط، وخطورة زيادة مناسيب المصارف، وهي أماكن تخلص محطات المعالجة، علي بعض القري المجاورة.

وأكدت الشركة أن ناك مجهودات كبيرة من أجل رفع تجمعات المياه بأقصى سرعة تسمح بها الظروف، وتتواجد معدات وفرق طوارئ الشركة متواجدة بمناطق المحافظة المختلفة منذ ما يزيد عن ٧ أيام بشكل متواصل للعمل جاهدين علي الإسراع في رفع تجمعات المياه وتقليل الضرر عن المواطنين.