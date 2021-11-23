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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد يعلن ترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي

قيس سعيد
قيس سعيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد  ترشّح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي "إيمانا منها بقيم السلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتوظيف خبراتها لفائدة افريقيا'' حسب تعبيره.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

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وقال سعيّد ايضا  "نتطلع جميعا إلى بناء تاريخ جديد بقدراتنا وامكانياتنا وعزمنا وثباتنا على المبادئ التي من شأنها أن تحقق آمال القارة الافريقية".

وجدّد استعداد تونس الدائم والتام للانخراط في كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات بين الدولة وإرساء شراكات متينة وثابتة وتكامل ملموس واندماج اقتصادي حقيقي يحقق آمال الشعوب الافريقية في الأمن والاستقرار والتقدم.

تونس الرئيس التونسي القارة الافريقية الاتحاد الافريقي مجلس السلم والأمن

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