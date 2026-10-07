«أوراق الأهلي أتقل».. محمد عمارة يتوقع الفائز في قمة الدوري

يرى محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك فرصًا أكبر لتحقيق الفوز على الزمالك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أن عناصر الأهلي تبدو أكثر جاهزية من منافسه.

الأهلي

وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن «أوراق الأهلي أثقل» قبل المباراة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من لاعبيه شاركوا مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ما يمنحهم جاهزية فنية وبدنية أكبر.

وأضاف أن الأهلي يمتلك أكثر من لاعب في معظم المراكز، وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع الغيابات والظروف المختلفة، على عكس الزمالك الذي يفتقد هذا العمق في بعض المراكز.