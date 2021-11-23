بنتى مجنونة وده شكل الجيل الجديد .. أول تعليق من والد سارة سلامة على خضوعها لعمليات تجميل

علق الفنان أحمد سلامة والد الفنانة سارة سلامة ، على ما يتردد حول خضوع ابنته لعمليات تجميل كثيرة خلال الفترة الماضية وانتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقال الفنان أحمد سلامة خلال أحد اللقاءات الصحفية ، أن ابنته مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا ما جعلها تظهر بالشكل الحالى ، مؤكدا أنها لم تخضع لأى عمليات تجميل .

وأضاف “ سلامة ” أن ابنته ما زالت صغيرة ولا تحتاج إلى عمليات تجميل وهذه هى طريقة الجيل الجديد .

رد سارة سلامة على خضوعها لعملية تجميل



وخلال اليومين الماضيين لم ترد سارة سلامة على الجمهور بعد انتشار صور لها بملامح مختلفة، والتزمت الصمت حتى قررت اليوم أن ترد عبر حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام، وتوجه رسالة حادة لجمهورها، بكلمات مقتضبة تنهي فيها الجدل القائم حول إجرائها عملية تجميل بالوجه .

ونشرت سارة سلامة صورة لها على انستجرام، والغريب في الأمر أنها أيضاً ظهرت بملامح مختلفة في الصورة الأخيرة، وكتبت عليها تعليق للجمهور الذي انتقد شكلها مؤخراً حيث قالت :" أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس .. ربنا يشفي كل نفس مريضة " .

تعليق سارة سلامة وردها على الجمهور استفز بعض المتابعين الذين أصروا على انتقاد شكلها ، وكتبوا لها تعليقات على صورتها استمراراً في حملة الهجوم على سارة سلامة، وسخر المتابعون من نفي سارة سلامة قيامها بأي عملية تجميل بالوجه، فكتب أحد المتابعين :" لا ما هو واضح"، وكتبت أخرى :"بقيتي شبه ميريام فارس".