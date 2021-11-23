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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة كواشف الفحص والفرق الطبية.. خطة الصحة لتأمين فعاليات افتتاح طريق الكباش

زيادة كواشف الفحص
زيادة كواشف الفحص والفرق الطبية.. خطة الصحة لتأمين فعاليات ا

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم "الثلاثاء"، الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، في إطار زيارته الميدانية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لفعاليات  "افتتاح طريق الكباش الجديد".

 

وراجع الوزير الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، للوقوف على جاهزيته ضمن خطة التأمين الطبي لاستقبال المشاركين في الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في مثل هذه الأحداث المهمة.

 

وأشار الوزير إلى توافر الفرق الطبية بالحجر الصحي من (أطباء، تمريض، مراقبين صحيين، فنيين معامل)، موضحًا أن الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي تم دعمه ب 3 فرق طبية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد العاملين بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على جاهزية العيادة الطبية بالحجر الصحي وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارىء والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار ال 24 ساعة، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحي بدفعات إضافية من أجهزة وكواشف الفحص السريع (Rapid AntigenTest)، و (ID NOW)، بالإضافة إلى تحاليل ال (pcr).

 

كما تفقد الوزير نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولي، والبالغ عددها 3 سيارات مجهزة، من ضمنهم سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، لسرعة إسعاف ونقل أي حالات مرضية أو مشتبه في إصابتها بأمراض معدية.

 

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها، وجاهزيتها للمشاركة في "خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح طريق الكباش الجديد".

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