متطوعو وزارة الرياضة ينظمون يوما ترفيهيا لأطفال دار الإيواء بكفر الشيخ

نظم متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، يوماً ترفيهياً " لأطفال دار الإيواء"، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ،أن تنظيم الفريق زيارة لدار الإيواء جاء بالتزامن مع اليوم الخيري " أبطال الخير "، سعياً لرسم البهجة على وجه أطفال دار الإيواء بكفر الشيخ من خلال تنظيمهم يوم ترفيهي بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق.

وشملت فعاليات اليوم الترفيهي مجموعة من الفقرات الترفيهية، منها ال colour party، ورحلة نيلية مع الأطفال في نيل دسوق، وسط فرحة وسعادة غامرة بين الأطفال.

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