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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية وتطوير الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية (سكن مصر، و"Janna"، ومنطقة الفيلات)، الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، بجانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش بالمدينة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.


وجدد وزير الإسكان، تأكيده على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع مكونات المشروعات المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، هما أمران لا ينفصلان، ويمثلان عنصرى النجاح لأى مشروع.


كما شدد الوزير، على ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية والحثيثة، لجميع مراحل وخطوات التنفيذ لمكونات المشروع كافة، من أجل الرقابة على مدى التزام شركات المقاولات المنفذة، بجداول التنفيذ، وجودة وكفاءة الأعمال، حتى نصل إلى الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وبالجودة والمواصفات المطلوبة، وبدون أى تأخير أو تهاون فى جودة التنفيذ.


وخاطب الدكتور عاصم الجزار، مسئولى شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات، قائلا: "نفذوا مختلف الأعمال بالمستوى والجودة التى تليق بتاريخ وأسماء شركات المقاولات المصرية.. وبما يتسق مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في مختلف المجالات".


وقال وزير الإسكان: يضم مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمنصورة الجديدة، 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بينما يشتمل مشروع "سكن لكل المصريين"، على 58 عمارة، بالإضافة إلى مشروع الفيلات، والذى يضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).


وأضاف، أن المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها). 

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الأسكان وزير الإسكان سكن مصر المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية عاصم الجزار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

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