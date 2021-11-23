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رئيس التحرير
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ديني

بمشاركة 80 كلية.. انطلاق فعاليات مبادرة سفراء الأزهر للتطوع

انطلاق فعاليات مبادرة
انطلاق فعاليات مبادرة سفراء الأزهر للتطوع

انطلقت فعاليات مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع"، في كليات جامعة الأزهر البالغ عددها 80 كلية من كليات جامعة الأزهر، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ ثقافة العمل التطوعي، والتأكيد على روح الانتماء للأزهر والوطن.

وانطلقت فعاليات مبادرة سفراء الأزهر،  بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، و أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر - أمين عام المنظمة، و بمشاركة السادة عمداء ووكلاء الكليات ومسؤولو مشروع سفراء الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من المصريين والوافدين.

 وأوضح الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة، أن الروح التي تجمع الأزهريين هو حب الأزهر الشريف والوطن الذي ننتمي إليه، وأن المبادرة هي رسالة عملية لكل العالم بأن المصريين والوافدين جنبا إلى جنب  يعملون علي إبراز المظهر الحضاري  بالكليات عن طريق  تلوين ورسم لافتات وصور، وتزيين المكان بزراعة بعض الأشجار، وتنسيق الحدائق، وتصميم إعلانات توعوية للمواطنين بأهمية النظافة، وحملات توعوية بالممارسات الصحية  إلي جانب الرعاية الصحية ورعاية المسنين، و إقامة ندوات عن "التغيرات المناخية وأثرها على المجتمع"، وعن  وجوب ثقافة العمل التطوعي، مما يدعونا للفخر بأبنائنا الأزهريين.

كما قام الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بافتتاح المبادرة بجميع كليات الوجه القبلي، وأكد أن هذا اليوم بصدق هو يوم في حب مصر والأزهر الشريف، ويهدف لمشاركة الطلاب في أعمال تجميل وتزيين وتشجير الحرم الجامعي، وانتهت الفاعليات بمباراة كرة قدم خماسية، بملعب نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط، مشيرُا إلى أن هذا يأتي متواكبا مع رسالة وعمل منسوبي الجامعة في مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات، في ظل قيادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأشار اادكتور محمود صديق، أن الأزهر الشريف يقوم بالعديد من القوافل الطبية والمساعدات لكافة محافظات الجمهورية، وأنه جاري التجهيز لإغاثة أهالينا في أسوان من السيول التي لحقت بهم،  كما دشن المبادرة بالوجه البحري أ.د/ محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري،  بعدد (25) كلية من كليات الوجه البحري.

تهدف مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع" إلى إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية؛ ليصبحوا سفراء في كافة ربوع مصر وخارجها، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في دفع خطة التنمية للمجتمع، كما تهدف الفعالية إلى استثمار طاقات الشباب ودعم روح الانتماء وقيم الإسلام.

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