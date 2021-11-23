برلماني: دول «الكوميسا» قادرة على هزيمة التحديات الاقتصادية

أثنى النائب مصطفى الكحيلي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في أثناء تسلمه لرئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.



وأكد الكحيلي في بيان له مساء اليوم، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة "كورونا" مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة إلا أن العالم يعاني من آثارها السلبية، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تضع على عاتق قمة الكوميسا، العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر الجهود لمواجهة التحديات، منوها أن مواجهة التحديات مسؤولية مشتركة كما قال الرئيس السيسي وملقاة على عاتق الجميع لاسيما قادة وزعماء الدول.

وأضاف أنه على زعماء الدول استغلال قمة "الكوميسا"، ووضع استراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال وتحفيز الطلب المحلي والإقليمي، وزيادة المعدلات الإنتاجية، وذلك أيضا من منطلق إيمان مصر بأهمية التكامل الإقليمي والقاري.

وأشار إلى أن جذب الاستثمار يتطلب بذل المزيد من الجهود، مؤكدًا أن "الكوميسا" لديها الإمكانات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية.