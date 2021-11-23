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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب على مريض السلس إذا كان يصلي وأذن لفرض جديد إعادة الوضوء؟

وضوء مريض السلس
وضوء مريض السلس

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “إذا كان مريض السلس يصلي وأذن للفرض الجديد فهل يجب أن يتوضأ من جديد أم يصلي بنفس الوضوء؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن السادة المالكية يرون أن الشخص دائم الحدث يجوز له ألا يعتبر ذلك الحدث حدثا، فلكي لا يشق عليه الوضوء والعبادة لا يعتبر هذا الحدث حدثا، ويصلي الفرض الجديد بنفس الوضوء، وإنما يتوضأ من الأحداث الأخرى.

وتابع خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك أنه إذا لم ينقض وضوء مريض السلس بحدث آخر فهو صحيح ويكمل الصلاة بناء على رأي المالكية.


وأضاف أن جمهور الفقهاء يرون أن صاحب العذر الدائم عليه أن يصلى بوضوء واحد لكل فريضة ويتوضأ لكل صلاة، ولكن يجوز للشخص أن يأخذ بقول المالكية لأنه أرفق بحاله. 

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كيفية صلاة مريض سلس البول

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية أن مريض السلس البولي يعد من أصحاب الأعذار ويرخص له في صلاته لنفسه فقط طبقا لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" لا يجوز لمريض السلس إمامة المصلين في المسجد حتى ولو كان أفقههم علما وأحفظهم لكتاب الله لأن الطهارة ركن أساسي للصلاة ولا يقبل الله صلاة من غير طهارة .
وأوضح كريمة أنه لا يجوز أن يصلي مريض السلس البولي الصلوات الخمس بوضوء واحد كما يقول البعض وإنما يتوضأ لكل صلاةولكن من حقه الجمع بين الصلوات كأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير وكذلك المغرب والعشاء أما الفجر فيصليه بمفرده .

 

هل على مريض سلس البول تبديل ملابسه عند كل صلاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرض السلس هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، (هل يجب على مريض سلس البول تبديل ملابسه عند كل صلاة؟)، أنه إذا كان السلس مستمر معك وغالب اليوم فعليك أن تستعمل حائل أو حفاضة ولا يشترط تغيير هذا الحائل أو الحفاضة عند كل صلاة، ولكن عندما يلزم الأمر لتغيره، فتتوضأ وتصلى بالوضوء وما شئت من السنن.

وأشار الى أن بعض الفقهاء أجازوا أن تصلى الفرائض بنفس الوضوء ولا يشترط أن إعادة الوضوء عند كل صلاة.


وتابع أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه خلال الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.

 

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