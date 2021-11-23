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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهارده.. الزمالك يهزم الترسانة والمصري بثنائية في الدوري| نوستالجيا

جمال عبد الحميد نجم
جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 23 نوفمبر عام 1991 فوزا علي نظيره فريق الترسانة بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع السابع بمسابقة الدوري.

مباراة الزمالك والترسانة حضرها جمهور يقدر بحوالي 50 ألف متفرج و ذلك لعدم اذاعتها تليفزيونيا.

جاء الهدفين في الشوط الثاني حيث أحرز الاول جمال عبد الحميد في الدقيقه 24 و الثاني سجله أيمن يونس في الدقيقه الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويعتبر الهدف الذى سجله أيمن يونس أخر أهدافه بالقميص الابيض الذي رفع رصيده الي 11 نقطة فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

كما فاز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر عام 1992 علي المصري بهدفين مقابل هدف علي ستاد المقاولون في الاسبوع السابع للدوري.

 

مصطفي نجم سجل هدفي الفارس الابيض في الدقيقتين الرابعة والخامسة عشر من الشوط الاول.

 

بينما نجح علي الشحات فى تضيق الفارق بهدف للمصري البورسعيدي في الدقيقه 24 من الشوط الثاني.

 

ليرفع حامل اللقب نادى الزمالك رصيده الي 12 نقطه من ست مباريات فى جدول الدورى المصرى.

الزمالك الترسانة الدوري المصري أيمن يونس

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