مرثا محروس : تولي مصر رئاسة الكوميسا دليل على دورها الريادي في المنطقة العربية

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي تدشين قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات.

و قالت “ محروس” خلال بيان لها، اليوم، أن ما حدث اليوم يثبت دور مصر الريادي في المنطقة العربية واسترجاع مكانتها الطبيعية حيث أن مصر تستلم الرئاسة الدورية للتجمع في العاصمة الإدارية الجديدة بعد مايقرب من ٢٠ عام.

كما أكدت أن "الكوميسا" تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية فيما يتناسب مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية .

وتابعت وكيل لجنة الإتصالات، أن إطلاق الرئيس السيسي لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدي للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تفتح سبلا لتعزيز اقتصاد مصر ودعم التعاون في المجالات الاستثمارية بصورة أوسع واختتمت افتخر لما أراه من تقدم مستمر ومحاولات متعددة للتنمية في ظل جائحة كورونا مع التقدم الكبير الذي تتوصل إليه مصر في تكنولوجيا المعلومات تجعلني أثق في ما تقدمه مصر من نتائج إيجابية وفعالة تصب في مصلحة الشعوب