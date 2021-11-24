عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس- أرشيفية
حالة الطقس- أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على الأنحاء كافة.


أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
الإسكندرية 23 14
وادي النطرون 24 16
طنطا 23 15
شبين الكوم 24 16
دمنهور 23 15
بلطيم 23 15
مطروح 22 14
السلوم 22 14
سيوة 24 11
بورسعيد 23 15
دمياط 23 15
الزقازيق 24 15
المنصورة 23 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 14
العريش 22 15
رفح 21 15
رأس سدر 22 14
نخل 20 06
نويبع 20 16
طابا 20 16
كاترين 18 07
الطور 25 13
شرم الشيخ 27 19
الغردقة 27 17
مرسى علم 27 17
الفيوم 24 12
بنى سويف 25 12
المنيا 25 11
أسيوط 25 09
سوهاج 26 14
قنا 27 13
الأقصر 28 13
أسوان 28 15
ادفو 27 15
أبو سمبل 27 14
الوادي الجديد 27 13
شلاتين 27 17
أبو رماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 34 23
المدينة 31 18
الرياض 26 15
المنامة 26 22
ابوظبى 30 23 
الدوحة 29 22
الكويت 25 12
دمشق 20 06
بيروت 22 19
عمان 19 10
القدس 19 11
غزة 22 14
بغداد 24 11
مسقط 30 25
صنعاء 22 08
الخرطوم 34 20
طرابلس 23 16
تونس 20 10
الجزائر 16 13
الرباط 17 10

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 11 04
إسطنبول 12 09
اسلام اباد 23 10
نيودلهي 27 12
جاكرتا 33 24
بكين 09 02-
كوالالمبور 32 23
طوكيو 15 07
اثينا 14 09
روما 16 10
باريس 06 01
مدريد 10 03
برلين 08 01
لندن 07 02
مونتريال 05 01
موسكو 02 01
نيويورك 09 03
واشنطن 12 01
نواكشوط 34 22
اديس ابابا 24 10 

طقس الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الحرارة

ترشيحاتنا

15 معلومة عن الشيخ الحصري في ذكراه الـ41.. لم يتقاض أجراً عن تسجيل القرآن

ما هي آخر المخلوقات موتا .. حقائق قد لا يعرفها البعض

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

المنتخب الجزائري يتوج بجائزة أفضل منتخب عربي

الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة خلال جائحة كورونا

دعاء يغفر الذنوب والمعاصي .. ردده الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ