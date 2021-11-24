أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار

تعطلت سيارة نقل أموال في منطقة سبورتنج بالإسكندرية في مصر نتيجة تراكم مياه الأمطار، ما نتج عنه استعانة شركة الأموال بسلالم وحبال لنقل الأموال لأحد الأماكن التابعة لها.

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شهدت محافظة الإسكندرية أمس، الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع منذ صباح اليوم، وذلك بعد سيول الأمطار المفاجئة التي ضربت المحافظة صباح أمس، وأدت إلى شلل مروري في الإسكندرية.

وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة لمدة حوالي ساعتين ونصف، على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

وقد أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة من المحافظة الساحلية.

وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع آثار الأمطار.

ولمزيد من التفاصيل حول انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار، شاهد الفيديو التالى..