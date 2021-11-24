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رئيس التحرير
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محافظات

إحالة المقصرين في مستشفى عزبة البرج بمحافظة دمياط للتحقيق

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط

ترأس الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، لجنة فنية وإدارية مكبرة لزيارة مفاجئة إلى مستشفى عزبة البرج المركزي وذلك لتفقد العمل بالمستشفى.

 

رافقه خلال الزيارة  الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، وقيادات المديرية .

 

وتفقد الوفد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانة وقسم الكلى الصناعي بالمستشفى وذلك لمتابعه سير العمل و تحسين الأداء ورصد أى معوقات للعمل.

 

كما تم تفقد مركز تلقي اللقاح والتأكد من حسن سير العمل وانتظام العملية التطعيمية وفي نهاية الجولة تم عقد اجتماع مع الطاقم الطبي بالمستشفى وناقش معهم تلافي الملاحظات السلبية للمرور.

 

كما شدد وكيل الصحة على ضرورة التدريب المستمر للفريق الطبي على تطبيق البروتوكول العلاجي والدوائي لفيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة.

 

كذلك مخزون استراتيجي من الأدوية طبقا للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد.

كما شدد على ضرورة استكمال الملف الطبي للمريض ، كذلك التأكيد على مخزون الاكسجين وشبكات الغازات و المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهه جائحه كورونا، وحول المقصرين للتحقيق.

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