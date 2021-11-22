وكيل "تعليم دمياط" يتابع آلية إعادة توزيع المعلمين بمدارس المحافظة

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا مع موجهي عموم المواد (تعليم عام، تعليم فني) بحضور مديري عموم المديرية، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وتناول الاجتماع مناقشة العجز والزيادة وآليات إعادة توزيع المعلمين الزيادة من الإدارات التي بها زيادة إلى الإدارات التي تعاني من العجز.

وأكد وكيل الوزارة أنه من خلال تفقده للعديد من المدارس لاحظ وجود بعض المعلمين الذين يعملون بجدول خفيف ولم تكتمل أنصبتهم في أكثر من مادة وهو الأمر الذي لن يقبل به، مؤكدا على الجميع أن من لا يستطيع القيام بعمله على الوجه الأمثل يقوم بالاعتذار ووهو سيكلف بدلا منه لإنجاز العمل.

وناقش د. "خالد خلف" الحضور، كيفية التعامل مع المعلمين الزيادة في مدارسهم وتخصصاتهم والانتهاء من مقترح لإعادة التوزيع وعمل "داتا إلكترونية" تشمل جميع بيانات المعلمين وأنصبتهم بمدارس المحافظة والعرض على سيادته في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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