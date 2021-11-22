محافظ دمياط: ينبغي إشراك الجمعيات الأهلية في مواجهة الزيادة السكانية

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمر “تفعيل دور منظمات العمل الاهلى فى القضية السكانية ومكافحة الفساد”.

أكدت "محافظ دمياط" أن الندوة استهدفت التباحث حول آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية و مكافحة الفساد لمساندة جهود الدولة فى دعم هاتين القضيتين، وذلك اتساقًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "محافظ دمياط" أن قضيتى الزيادة السكانية ومكافحة الفساد اكتسبتا أهمية بالغة خلال الأعوام الماضية، لذا ينبغى إشراك الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مواجهتها لنشر الوعى فى مجالات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية، إلى جانب التوعية بماهية الفساد وسُبل التصدى له لكونه معوق رئيسى لجهود التنمية، لدعم المؤسسات والاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والتصدى لكافة أشكاله.

وأكدت منال عوض، أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون مع كافة الأجهزة لدعم تلك الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، كما وجهت التحية والشكر إلى الدكتور طلعت عبد القوى و الدكتور عمرو عثمان على تلك الجهود التى تستهدف نشر الوعى بهذين الملفين على نطاق واسع.

من جانبه، أكد مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا لسلسلة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و محافظة دمياط، مشيرًا إلى أنه قد تم تفعيل مبادرات مثل "٢ كفاية، تنظيم الأسرة"، والتى تعمل نحو الإرتقاء بالخصائص السكانية وذلك لكونها من أحد أهم المحاور المُتعلقة بالقضية السكانية، ونوه الدكتور عثمان إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التعاون لمواجهة الزيادة السكانية وذلك لكونها قضية ملحة لآثارها السلبية على .

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى الشكر إلى محافظ دمياط لحرصها مد يد العون مع المؤسسات المختلفة لدعم تلك القضايا المهمة، كما قدم عرضًا مفصلًا حول القضية السكانية و آليات مواجهة الزيادة بها، من خلال مشاركة الجمعيات الأهلية و الإعلام والخطاب الدينى فى تلك القضية، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان.