اقتصاد السعودية| غرفة الشرقية تنظّم برنامج الحلول التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال السعودي أمس، الثلاثاء، برنامج حوار الروّاد بعنوان "الحلول والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة"، بمشاركة ثلاث جهات تمويلية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد تطرّق البرنامج إلى الخطط التوسعية لدعم وخدمة رواد الأعمال لإنشاء مراكز لخدمة الروّاد في المدن، وزيادة عدد الموظفين في قطاعات السياحة والعقار وتقنية المعلومات، وتقديم حلول تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين والأفراد وطرح منتجات جديدة بشكل مستمر، وتنوع حلول الأعمال عبر الرقمنة، إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



ويحرص البرنامج على تقديم ضمانات فاعلة لتحفيز تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 برفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35% في العام 2030.

وذلك عبر تقديم القيمة المضافة المقدمة لكل من الجهات المستفيدة، وتقديم منتج "محفظة الكفالات" الذي يقدم إصدار الكفالات خلال يوم عمل واحد ويمنح جهات التمويل الصلاحية بإصدار الكفالات لعملائها بشكل فوري حسب المعايير الرئيسية لتسريع معدل الدورة التشغيلية لمنح التمويل المكفول للمنشآت التي تستفيد منه بسقف كفالات يصل إلى 2.5 مليون ريال، وسقف كفالات ناشئة بمبلغ 500 ألف ريال.