عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| غرفة الشرقية تنظّم برنامج الحلول التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

غرفة الشرقية
غرفة الشرقية

نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال السعودي أمس، الثلاثاء، برنامج حوار الروّاد بعنوان "الحلول والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة"، بمشاركة ثلاث جهات تمويلية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد تطرّق البرنامج إلى الخطط التوسعية لدعم وخدمة رواد الأعمال لإنشاء مراكز لخدمة الروّاد في المدن، وزيادة عدد الموظفين في قطاعات السياحة والعقار وتقنية المعلومات، وتقديم حلول تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين والأفراد وطرح منتجات جديدة بشكل مستمر، وتنوع حلول الأعمال عبر الرقمنة، إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اقتصاد السعودية| المملكة تشارك في مؤتمر غرف التجارة العالمية بدبي

اقتصاد الإمارات| الفلاسي: مهتمون برواد الأعمال عبر الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية المشجعة


ويحرص البرنامج على تقديم ضمانات فاعلة لتحفيز تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 برفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35% في العام 2030.

وذلك عبر تقديم القيمة المضافة المقدمة لكل من الجهات المستفيدة، وتقديم منتج "محفظة الكفالات" الذي يقدم إصدار الكفالات خلال يوم عمل واحد ويمنح جهات التمويل الصلاحية بإصدار الكفالات لعملائها بشكل فوري حسب المعايير الرئيسية لتسريع معدل الدورة التشغيلية لمنح التمويل المكفول للمنشآت التي تستفيد منه بسقف كفالات يصل إلى 2.5 مليون ريال، وسقف كفالات ناشئة بمبلغ 500 ألف ريال.

السعودية اقتصاد السعودية القيمة المضافة التجارة العالمية شباب الأعمال

ترشيحاتنا

القتال يقترب من أديس أبابا.. بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا فوراً

أولاف شولتز مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من الانتخابات

بعد سحب 2931 رخصة سيارة.. تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الكلية بـ 20 ألف جنيه..رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات يتزعم عصابة لتجارة الأعضاء

مشروع قانون جديد يتيح للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالات

حكومة آبي أحمد تطرد دبلوماسيي دولة أوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن مفاجآة سارة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

لتلقيهم رشوة 4 ملايين جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين

إخلاء المحلات المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية

خاص.. الصحة تكشف لـ صدي البلد ألية تطعيم الجرعة المعززة والفئات المستهدفة

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

وفاة الإذاعية منيرة يوسف كبيرة مذيعات شبكة الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

فيديو

هلتزم بالقوانين.. حسن أبو الروس: أنا عضو في الموسيقيين من 10 سنين

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ