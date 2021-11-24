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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 يناير موعد انتخابات نادي الزمالك ولمدة 3 أيام

صدى البلد

عقد مجلس إدارة  نادي الزمالك  اجتماعا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وقال رئيس مجلس الإدارة  إنه تم خلال الاجتماع   بتحديد موعد انتخابات نادي الزمالك لتكون على مدى أيام ٢٠ يناير و٢١ يناير و٢٣ يناير  ٢٠٢٢. 

وأضاف: من يريد الترشح  له حق الترشح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح .

من ناحية اخرى أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

سيراميكا كليوباترا الدوري الزمالك مرتضى منصور محمود عبد العزيز الاجتماع كارتيرون

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