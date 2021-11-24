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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التموين: ضخ جميع السلع بنسبة 97 % خلال شهر نوفمبر

صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية

أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة( ‏العامة - المصرية ) علي أن تكون بجودة عالية.

 

وأشار الوزير في بيان له منذ قليل، إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفه رصيد كل شركه من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ اي سلعه حاله ‏زيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي و مركز ‏ومدينه في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن،

 

وظائف قيادية خالية بوزارة التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين: 90% نسب صرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر

 

كما يوجد بهم ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعه وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

 

وأضاف الدكتور/ على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، انه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏القادم لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

 

وصرح احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور / على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقي ‏تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة - المصرية ) بوصول نسب صرف ‏السلع التموينية الى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوه التر بسعر 25 جنيه للمستفيد ‏من الدعم، والعبوه 800 مللي بسعر 21 جنيه للمستفيد من الدعم، و 1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونه.

 

 وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير   احمد كمال، أن  الدكتور على المصيلحى، قد شدد على ‏المديريات بمتابعه صرف السلع التموينية وكذلك جوده السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.

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