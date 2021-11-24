شرم الشيخ تتزين بأشجار الكريسماس للاحتفال.. محافظ جنوب سيناء يوضح الاستعدادات|شاهد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن يتم استعداد وتجهيز المحافظة لاحتفالات "الكريسماس"، حيث تم تزيين شوارعها بالأشجار المخصصة لـ "الكريسماس".

وأضاف خالد فودة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تفعيل الأضواء المتخصصة لهذه الاحتفالات، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مول "صنع في مصر"، معقباً: "كل المنتجات المتاحة فيه مصنوعة في مصر".

وتابع محافظ جنوب سيناء أن الفنادق أخذت الاستعدادات اللازمة أيضاً للاحتفال بـ "الكريسماس" وسط حضور كبير للسائحين، من خلال عمل برامج واحتفالات، وأضواء معينة تليق بهذا الاحتفال،والتزيين بأشجار الكريسماس.

ونوه خالد فودة أن المحافظة على أتم الاستعداد أيضاً لاستضافة مؤتمر مكافحة الفساد، ومؤتمر منتدى شباب العالم، معقباً: "الاجراءات شغالة على قدم وساق، وفيه تنظيف في المحافظة وتزيين وزرع وترتيبات كبيرة .. من أجل استعادة عرش المؤتمرات مرة أُخرى".

وكشف محافظ جنوب سيناء عن تومجيه الرئيس السيسي برفع كفاءة المحافظة استعدادااً لمؤتمر تغير المناخ، معقباً: "المحافظة لسة هتحلو أكتر من كده وهتتغيير .. ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، إلى سابق عهدها".