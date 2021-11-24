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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أولاف شولتز مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من الانتخابات

أولاف شولتز
أولاف شولتز

أصبح أولاف شولتز، مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في انتخابات البلاد، متغلبًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي حكم لمدة 16 عامًا في عهد أنجيلا ميركل.

وسيصبح أولاف شولتز المستشار الألماني الجديد بعد أن وقع حزبه الديمقراطي الاجتماعي (SPD) صفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار اليوم الأربعاء لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وستكون أنالينا بربوك، مرشحة المستشارة عن حزب الخضر، وزيرة للخارجية، بينما سيكون الزعيم المشارك للحزب، روبرت هابيك، نائبًا للمستشار كريستيان ليندنر، الذي يقود الحزب الديمقراطي الحر، سيكون وزيرا للمالية. كريستين لامبرخت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستكون وزيرة للداخلية.

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وقدمت الأطراف الثلاثة اتفاقها الائتلافي في وقت سابق يوم الأربعاء. والآن يقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر سيعقدان مؤتمرات حزبية للموافقة على صفقة الائتلاف بينما سيطلب الخضر من الأعضاء التصويت عليها. وإذا تمت الموافقة عليه، فإن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين أمام البوندستاج في أوائل ديسمبر.

ومن بين الأولويات القصوى للحكومة الجديدة مكافحة جائحة فيروس كورونا حيث أن المستشفيات الألمانية مكتظة بسبب ارتفاع معدل الاصابات.

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