التعليم: أكثر من 95% من العاملين بـ "قبل الجامعي" تلقوا لقاح التطعيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا. وذلك فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

