حكيم يهنئ الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني الـ 50.. فيديو

هنأ الفنان حكيم الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني الـ 50، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حكيم فيديو له من داخل دبي، وعلق عليه كاتبًا: “كل سنه و الشعب الاماراتي بخير بمناسبة العيد الوطني ال ٥٠ لدولة الامارات العربية المتحدة و يسعدني اني بصور أغنية الجنة في الإمارات يارب تليق بشعب الإمارات و حكومة الامارات”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ حكيم، كالآتي:

“وانت بالف صحه وسلامه يانجم - نجم العالم ربنا يحفظك يارب - نجم الكون العالمي”.

يذكر أنه وقع الاختيار على المطرب حكيم لتقديم أغنية للشعب الإماراتي في الذكرى 50 العيد الوطني للإمارات 2 ديسمبر القادم.

الأغنية بعنوان “الجنة في الإمارات” سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

حكيم طرح مؤخرا أغنية “الليلة عيد” قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.



“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه للجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.