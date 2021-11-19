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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم بملامح تقدم العمر.. حقيقة صورة أثارت الجدل حول نجم الأغنية الشعبية

حكيم
حكيم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية حول الفنان حكيم ، بعد الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها المذيعة بوسي شلبي عبر انستجرام ، وظهرت فيها معه وبجوارهما الفنانة أصالة والإعلامية لميس الحديدي. 

وتصدر حكيم مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بعد انتشار تلك الصورة، وذلك بسبب ظهوره بملامح بدى فيها متقدمًا في العمر، ولكن سرعان ما قامت بوسي شلبي بحذف الصورة بسبب عدم جودة التصوير. 

صورة حكيم 

ونشر حكيم صورة أخرى له عبر انستجرام، تزامنًا مع إنتشار الصورة سالفة الذكر، وبدى فيها بملامح عادية، ما يؤكد اهتزاز الكاميرا أثناء إلتقاط الصورة المثيرة للجدل. 

صورة أخرى لـ حكيم 

حكيم يقدم أغنية للشعب الإماراتي 

من جهة أخرى، قع الاختيار على المطرب حكيم لتقديم أغنية للشعب الإماراتي في الذكرى 50 العيد الوطني للإمارات 2 ديسمبر القادم.

الأغنية بعنوان “الجنة في الإمارات” سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

 

أحدث أعمال حكيم 

حكيم طرح مؤخرا أغنية “الليلة عيد”  قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.

“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه للجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

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