مين صاحي دلوقتي.. إطلالة كلاسيكية لـ حكيم عبر انستجرام

نشر المطرب حكيم صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألق حكيم بأطلالة كلاسيكية بالبدلة و علق قائلا : مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح. صباح الرزق والهنا.

يذكر وقع الاختيار على المطرب حكيم لتقديم أغنية للشعب الإماراتي في الذكرى 50 العيد الوطني للإمارات 2 ديسمبر القادم.

الأغنية بعنوان “الجنة في الإمارات” سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

حكيم طرح مؤخرا أغنية “الليلة عيد” قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.



“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه للجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.