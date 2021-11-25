فيديو جراف.. حقيقة صورة اصطفاف 3 كواكب فوق أهرامات الجيزة

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي ، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة الصورة المنتشرة على الفيس بوك والتى تظهر اصطفاف ثلاث كواكب فوق أهرامات الجيزة وتعامدها عليها.

وأوضح عبد الهادي أن الصورة المنتشرة ترجع الى عام 2012 و توضح اصطفاف ثلاث كواكب وهي عطارد والزهرة وزحل فوق أهرامات الجيزة، ولا تمثل أى شئ او أى معنى والأخبار المتداولة عنها من وحي من الخيال ولا تمثل أى شئ علمى.

ونفي عبد الهادي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" حقيقة أن يكون هناك بين الكواكب الثلاثة وبين الأهرامات الثلاثة أو القدماء المصريين اي ربط.

صورة التعامد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تزعم اصطفاف كواكب عطارد والزهرة وزحل فوق أهرامات الجيزة مدعين أن هناك علاقة وطيدة بين موقع الاهرامات والكواكب الثلاثة وهذه الظاهرة تحدث مرة كل 2373 عام .

