اقتصاد الإمارات| مطار دبي الدولي يعيد افتتاح "الكونكورس A"

أعادت مطارات دبي افتتاح " الكونكورس A " في موقع مبنى المسافرين 3 ضمن مطار دبي الدولي في خطوة مهمة نحو إعادة المطار الدولي الأكثر ازدحاما في العالم إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%.

وتعد الرحلة رقم EK659 والقادمة من مالي رحلة " الكونكورس A " الأولى منذ إغلاقه نحو 20 شهراً مضى في 15 مارس 2020 ضمن إجراءات اتخذتها الإمارات بهدف الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

ومن المخطط أن يتم افتتاح «الكونكورس»A ضمن مراحل تدريجية خلال الأسابيع القادمة في خطوة من شأنها دعم جهود مطار دبي الدولي في المحافظة على معاييره الخدمية المعتادة فيما يستقبل الازدحام الموسمي المتوقع في ديسمبر وما بعده.

ويأتي «الكونكورس» A بطاقة استيعابية تقدر بنحو 18 مليون مسافر سنويا ويحتوي على قطار متصل بالمبنى رقم 3 وعلى المرفق الأكبر من نوعه العالم من ناحية البناء من أجل تلبية غاية معينة وهي طائرة الإيرباص Airbus A380.