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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مديري محطتي وقود يبعان البنزين في السوق السوداء

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مديرى محطتين لتموين السيارات بمحافظة الشرقية ، لعدم احتفاظهما برخصة إدارة وتشغيل المحطتين وتصرفهما فى (567000 لتر "سولار – بنزين 92 ، 80 ، ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى)  وتجميعهما (24700 لتر "سولار – بنزين 80") للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 

الغش التجاري السوق السوداء تموين السيارات شرطة التموين قطاع الأمن العام

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