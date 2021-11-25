عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجوز الاقتصاد.. انخفاض حاد في أسعار الذهب.. لا زيادة في أسعار السلع الفترة المقبلة.. ووزير البترول: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لـ تنمية الاقتصاد الفلسطيني

اقتصاد
اقتصاد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدداً من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، والتي جاء أبرزها كالتالي:

انخفض 30 جنيها دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم.. فيديو
واصلت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء ، التراجع في الأسواق المحلية حيث انخفضت 30 جنيها دفعة واحدة… الخ

 

مفيش زيادة في أسعار السلع الفترة المقبلة.. التموين تطمئن المواطنين
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الزيت من السلع التي ارتفع سعرها خلال الفترة الماضية من 18 إلى 21 جنيها، مطالبا الجميع بمقارنة السعر مع خارج منظومة المقررات التموينية ويصل إلى 27 جنيها.. الخ

 

وزير البترول: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لـ تنمية الاقتصاد الفلسطيني
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى ، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ …

 

التموين تعلن حاجتها لـ4 آلاف طن زيوت| تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٢…

 

اللي يشتري دلوقتي هيكسب..شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع الأسعار وتوقعات الفترة المقبلة
أكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تراجع أسعار الذهب حالياً، هو إرتفاع سعر الدولار الأمريكي، وعدة عوامل سياسية دولية هامة… 

التموين الاتحاد العام للغرف التجارية وزير التموين اسعار الذهب اليوم الدولار

ترشيحاتنا

مبروك عطية: معندناش كشف باللي داخل النار لكن معانا صفاتهم

ضبط عامل نشر صورته وبحوزته سلاح ناري ببولاق

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بمدرسة بالبحيرة

نشرت الفيديو على فيس بوك .. ضبط شخص تحرش بفتاة بالقاهرة

مبروك عطية: الأصل في الزواج التعدد وخوف العدل خارج عنه

الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح: شتمت طليقتي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

بيان هام من "الصحة العالمية" بشأن تلقي الشباب والأطفال لقاحات كورونا

"الصحة" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ