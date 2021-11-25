موجوز الاقتصاد.. انخفاض حاد في أسعار الذهب.. لا زيادة في أسعار السلع الفترة المقبلة.. ووزير البترول: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لـ تنمية الاقتصاد الفلسطيني

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدداً من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، والتي جاء أبرزها كالتالي:

انخفض 30 جنيها دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

واصلت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء ، التراجع في الأسواق المحلية حيث انخفضت 30 جنيها دفعة واحدة… الخ

مفيش زيادة في أسعار السلع الفترة المقبلة.. التموين تطمئن المواطنين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الزيت من السلع التي ارتفع سعرها خلال الفترة الماضية من 18 إلى 21 جنيها، مطالبا الجميع بمقارنة السعر مع خارج منظومة المقررات التموينية ويصل إلى 27 جنيها.. الخ

وزير البترول: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لـ تنمية الاقتصاد الفلسطيني

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى ، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ …

التموين تعلن حاجتها لـ4 آلاف طن زيوت| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٢…

اللي يشتري دلوقتي هيكسب..شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع الأسعار وتوقعات الفترة المقبلة

أكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تراجع أسعار الذهب حالياً، هو إرتفاع سعر الدولار الأمريكي، وعدة عوامل سياسية دولية هامة…