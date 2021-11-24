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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لـ تنمية الاقتصاد الفلسطيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى ، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ .


وأوضح الملا إن المباحثات تناولت طرح افكار ورؤى لدعم التعاون  المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية   ، خاصة صناعة الغاز الطبيعي .

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وأكد الملا أن مصر لا تتوانى فى  تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني ، مشيراً إلى اهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الاعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي .


ومن جانبه صرح د. محمد مصطفى انه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من اجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني ، مشيراً إلى اهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دورا مهم لتفعيل اوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .

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