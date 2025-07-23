فاروق جعفر: صفقات الزمالك بحاجة للوقت.. ويانيك فيريرا يمنح اللاعبين الثقة

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحتاج إلى وقت لتحقيق الانسجام الكامل، مشددًا على ضرورة الصبر والدعم الفني والمعنوي لهم في بداية مشوارهم مع القلعة البيضاء.

وقال جعفر في تصريحات لقناة "الزمالك" إن الفريق يخوض فترة إعداد قوية تخللتها مباريات ودية إيجابية، كان الهدف منها الوقوف على مستوى اللاعبين وخلق حالة من التجانس الفني بينهم. وأوضح أن المباريات الثلاث التي خاضها الزمالك حتى الآن – أمام أورانج وراع والشمس – أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية رغم الحاجة لتحسين بعض الجوانب.

وأشار جعفر إلى أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بدأ في بناء شكل فني واضح للفريق، مضيفًا: "فيريرا يتحدث مع اللاعبين ويمنحهم التعليمات بدقة، وسيف فاروق جعفر أخبرني أن المدرب يشرح له أدواره بوضوح داخل الملعب، وهذا يمنحهم الثقة".

وتحدث جعفر عن بعض الأسماء المهمة داخل الفريق، مشيدًا بأداء شيكابالا الذي وصفه بأحد أبرز رموز النادي، كما أبدى تفاؤله بدور عبد الله السعيد مع الفريق بعد تجديد عقده مؤخرًا، وقال: "عبد الله يمتلك خبرة كبيرة، وهو لاعب ذكي ومحوري في الملعب، وسيكون أحد قادة الفريق إلى جانب عمر جابر ومحمود الونش".

وفيما يتعلق بالصفقات الجديدة، فقد أعلن الزمالك عن التعاقد مع خمسة لاعبين حتى الآن، وهم الحارس المهدي سليمان، وعمرو ناصر، وأحمد شريف القادمَين من فاركو، والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب الفلسطيني آدم كايد.