مدرب خيتافي: حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل.. واتمنى أن تتاح فرصة جديدة لضمه

أعرب خوسيه بوردالاس مدرب فريق خيتافي الإسباني عن اسفه الشديد من عدم التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي في الموسم الماضي

وقال بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي الاسباني في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " كنا في الموسم الماضي على وشك التوقيع مع إبراهيم عادل، ولكن لم يتم التوقيع وهذا أمر وارد في الانتقالات".

وعن سبب اعجابه بـ إبراهيم عادل قال: " كل شئ كان مميزاً في هذا اللاعب، شخصيته وسرعته كنا نعتقد أنه سوف يساعدنا كثيرا وعندما كان يلعب واحد ضد واحد كان سيحرز التفوق، وكان سيتعلم الكثير في الدوري الإسباني، وانا دائما ما أراهن على نجاح هذه المواهب، اعتقد أنه كان سينمو ويتطور ولكنه قد يحظى فرصة أخرى في المستقبل".

وأضاف بوردالاس: "حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل في الموسم الماضي ولكن هذا هو حال كرة القدم، اتمنى أن تكون هناك فرصة أخرى للتعاقد معه، لأن اللاعبين المصريين قدّموا صورة رائعة بالفترة الماضية".

وبسؤاله عن محمد صلاح قال: "بالنسبة لمحمد صلاح لاعب عالمي أحب طريقة لعبه داخل وخارج الملعب، طريقته وقدرته على تقديم كل شيء مختلف، لقد أثبت أنه لاعب محترف".