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بسبب مجاعة غزة .. استشهاد الفلسطيني إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب مجاعة غزة .. استشهاد الفلسطيني إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح

الشهيد إسماعيل أبو دان
الشهيد إسماعيل أبو دان
محمد سمير

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، استشهاد اللاعب إسماعيل أبو دان، نجم فريق التفاح وأحد أبرز لاعبي أندية قطاع غزة، وذلك أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية وسط الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع نتيجة العدوان المتواصل.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أصدره الاتحاد، نعى فيه اللاعب بكلمات مؤثرة، قال فيها: “ارتقى إسماعيل أبو دان، لاعب نادي التفاح، أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة”، في إشارة إلى حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع مع استمرار الحصار ونقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.

ويعد أبو دان واحدًا من اللاعبين المعروفين في الكرة الفلسطينية، حيث سبق له اللعب لعدة أندية بارزة في غزة، من بينها: الجلاء، خدمات الشاطئ، الصداقة، الزيتون، أهلي النصيرات، وخدمات النصيرات، قبل أن ينضم لاحقًا إلى صفوف فريق نادي التفاح.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على الواقع القاسي الذي يعيشه الرياضيون وسكان غزة عمومًا، والذين لم يسلموا من آثار العدوان المتصاعد، حيث تحولت الملاعب إلى ساحات فقد وغياب، وتوقفت الحياة الرياضية في ظل الحصار والحرب.
 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إسماعيل أبو دان فريق التفاح قطاع غزة مساعدات إنسانية المساعدات الإنسانية في غزة

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