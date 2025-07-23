مُخصصة للسباحين.. شاومي تطلق سماعات مقاومة للماء |تفاصيل

قدمت شاومي أحدث نسخة من سماعات Bone Conduction Earphones 2 المخصصة للتطبيقات المائية، حيث تعتمد تقنية توصيل الصوت عبر العظام بدل فتحات الأذن، مما يسمح بتجربة صوت واضحة أثناء السباحة دون انقطاع بسبب الماء.

مقاومة فائقة وتكامل مع بيانات الأداء

تحمل السماعات تصنيف IP68، ويمكن استخدامها تحت الماء حتى عمق 5 أمتار لمدة تصل إلى ساعتين، مما يجعلها مناسبة تمامًا للسباحة أو الرياضات البحرية.

كما زُوّدت بوضع سباحة خاص يعتمد على خوارزميات Suunto لتتبع مسارات السباحة وحساب عدد اللفات والمسافات والزمن واستنشاق الهواء.

تشغيل موسيقى مستقل بدون هاتف

تأتي السماعات بذاكرة داخلية وسعة تخزين 32 جيجابايت، تدعم تشغيل الموسيقى مباشرة من الجهاز دون الحاجة لهاتف ذكي. يمكن للمستخدمين تحويل المحتوى بين وضع Bluetooth وتشغيل الموسيقى المحفوظة بسهولة.

عمر بطارية طويل وهيكلة متينة

بطارية مدمجة بسعة 165 mAh توفر ما يصل إلى 12 ساعة تشغيل، مع شحن سريع مدته 10 دقائق يوفر نحو 3 ساعات من التشغيل. الهيكل محكم من التيتانيوم مع سيليكون طبي مريح، مصمم للثبات أثناء النشاطات الرياضية تحت الماء وفي الهواء الطلق.

التسعير والتوفر

سيتوفر المنتج في الصين من 21 يوليو بسعر 699 يوان (96 دولار)، ويأتي بألوان الأبيض والأسود. لم تُحدد بعد خطة الإطلاق عالميًا، لكن التسعير يضعه في منافسة مباشرة مع علامات رياضية مثل Shokz وJBL .

وتقدم شاومي سماعات مخصصة للسباحين بتقنية صوت متقدمة، ومقاومة فائقة، وتتبع دقيق للسباحة، وتشغيل مستقل من دون هاتف. إنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجربة المستخدم الرياضي، وقد تفتح الباب أمام إطلاق عالمي قريب.