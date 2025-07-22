بمواصفات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أثارت الشائعات الأخيرة بعض الالتباس حول الأجهزة المزمع طرحها ضمن سلسلة هواتف شاومي 16، حيث من المتوقع إطلاقها في الصين بنهاية سبتمبر.

مواصفات هواتف شاومي 16

وكشف تسريب حديث من موقع Digital Chat Station أن التشكيلة ستتضمن طرازين من فئة Pro بشاشتين 6.3 بوصة و6.8 بوصة، بالإضافة إلى طراز قياسي من المتوقع أن يكون حجم شاشته بين هذين الطرازين ومن المتوقع أن يكون الهاتف متوازنًا من حيث الأداء.

وعن مواصفات التصوير من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل

مواصفات هواتف Xiaomi 16

ووفقًا للتسريبات، ستُزوَّد سلسلة هواتف Xiaomi 16 بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل ومن المُرجَّح أن تحتوي هواتف Xiaomi 16 Pro Mini وXiaomi 16 وXiaomi 16 Pro جميعها على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر كاميرا رئيسي كبير، وعدسة تليفوتوغرافي بيريسكوب، وشحن لاسلكي

وعن قدرات الشحن من المتوقع أن يحتوي على بطارية أصغر مقارنةً بطراز Xiaomi 16 القياسي.

مميزات هواتف شاومي

بينما من المتوقع أن يأتي هاتفا Xiaomi 16 Pro Mini وXiaomi 16 Pro بشاشات بقياس 6.3 و6.8 بوصة على التوالي، من المرجح أن يأتي هاتف Xiaomi 16 بشاشة بقياس 6.5 بوصة. ومن المتوقع أن يعمل هذان الجهازان بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 .

ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة هاتفي Xiaomi 16 Ultra وXiaomi 16S Pro، و إطلاقهما في النصف الأول من عام 2026، في حين من المرجح أن يتميز هاتف Xiaomi 16S Pro بالجيل التالي من Xring O2.