قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد
أحمد حسن دروجبا: شخصية الأهلي تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب |فيديو
85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025
مدرب خيتافي: حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل.. واتمنى أن تتاح فرصة جديدة لضمه
عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ
حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول السنة.. دار الإفتاء تجيب
مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
إضراب بعض أبناء الجالية العربية في قبرص عن الطعام احتجاجًا على إبادة غزة|صور
«مريم» الثانية على الجمهورية علمي علوم : هديتي عربية .. وأحلم أن أكون طبيبة
أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد
«الوداد» يطلب شرطًا ماليًا غريبًا.. والأهلي يجمّد مفاوضات رضا سليم
وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن دروجبا: شخصية الأهلي تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب |فيديو

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن محمد شريف يعد من المهاجمين المميزين داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يعد إضافة كبيرة للأهلي.
وقال دروجبا، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي يمتلك شخصية متفردة تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتكرر منذ سنوات طويلة ويعكس قوة المنظومة الحمراء.
وتحدث دروجبا عن احتمالية تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، موضحًا أن إدارة النادي تدرس الأمر بعناية لتعزيز الخط الهجومي ودعم الفريق في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص اللاعب أسامة فيصل، أشار دروجبا إلى أنه يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يرى أن الأهلي بحاجة إلى مهاجم يشارك بصفة أساسية ولديه خبرات أعلى تناسب طموحات الفريق على المستوى المحلي والقاري.

الأهلي محمد شريف أحمد حسن دروجبا الخط الهجومي الانتقالات الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل المُشدّد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمطرية

روكى أحمد

هل تعود البلوجر روكي أحمد للسجن مرة أخرى.. القصة الكاملة لأزمة صاحبة الفساتين المثيرة

حريق

السيطرة على حريق في الطابق الأخير من عقارين متجاورين بأرض اللواء

بالصور

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
انغام

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد