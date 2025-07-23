أحمد حسن دروجبا: شخصية الأهلي تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب |فيديو

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن محمد شريف يعد من المهاجمين المميزين داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يعد إضافة كبيرة للأهلي.

وقال دروجبا، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي يمتلك شخصية متفردة تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتكرر منذ سنوات طويلة ويعكس قوة المنظومة الحمراء.

وتحدث دروجبا عن احتمالية تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، موضحًا أن إدارة النادي تدرس الأمر بعناية لتعزيز الخط الهجومي ودعم الفريق في المرحلة المقبلة.

وفيما يخص اللاعب أسامة فيصل، أشار دروجبا إلى أنه يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يرى أن الأهلي بحاجة إلى مهاجم يشارك بصفة أساسية ولديه خبرات أعلى تناسب طموحات الفريق على المستوى المحلي والقاري.