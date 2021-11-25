نور دياب تكشف عن سر جمالها: ورثت الجينات من والدي

شاركت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، دردشة مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها انستجرام.

وتناولت بالحديث ما يتعلق بأسرار جمالها وكيفية الاعتناء بشرتها بشكل يومي، وردت على سؤال من أحد متابعيها بأن: "سر جمالها يعود لوراثة "الجينات" من والديها، وأضافت أن الحمية الغذائية تلعب دور ايضا، وحرصها على وضع كريم حماية من الشمس، وقلة وضع مستحضرات التجميل".

خطبة نور عمرو دياب

ونشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.

من هو خطيب نور عمرو دياب

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

نور عمرو دياب تشتري جهاز العروسة



نشرت نور عمرو دياب ، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، شاركت به متابعيها لحظات شراءها أغراض شقة الزوجية التي تستعد للإنتقال إليها.

وظهرت نور عمرو دياب، في الفيديو وهي تتجول داخل أحد المولات في بريطانيا لشراء أغراض شقة الزوجية (جهاز العروسة) من أطباق صيني وقطع أثاث وأجهزة كهربائية وباقي الأغراض، بعدما وعدت محبيها ومتابعيها في فيديو سابق بمشاركتهم لحظات شراء هذه الأغراض.