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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور عمرو دياب تشارك المتابعين بفيديو من داخل منزلها الجديد|شاهد

نور عمرو دياب
نور عمرو دياب

شاركت نور عمرو دياب متابعيها بفيديو جديد لها من داخل منزلها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وقالت نور عمرو دياب إنها كانت تعاني من القلق خلال الفترة الماضية في حياتها، وقامت بالانتقال إلى منزلها الجديد.

 

كما قامت نور عمرو دياب بوضع ميك اب خفيف أمام الكاميرا، مع إجابة بعض الأسئلة من قبل المتابعين.

 

وحرصت نور عمرو دياب علي تقديم بعض النصائح إلي السيدات، حول الميك اب ونضارة البشرة والشعر وغيرها من نصائح الجمال.

 

وبالسؤال عن موعد زفافها، ردت نور عمرو دياب أنه من الممكن أن يكون في العام القادم.

 

خطبة نور عمرو دياب 

 

ونشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

 

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته. 

 

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من هو خطيب نور عمرو دياب 

 

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

 

نور عمرو دياب تشتري جهاز العروسة 


نشرت نور عمرو دياب ، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، شاركت به متابعيها لحظات شراءها أغراض شقة الزوجية التي تستعد للإنتقال إليها.

 

وظهرت نور عمرو دياب، في الفيديو وهي تتجول داخل أحد المولات في بريطانيا لشراء أغراض شقة الزوجية (جهاز العروسة) من أطباق صيني وقطع أثاث وأجهزة كهربائية وباقي الأغراض،  بعدما وعدت محبيها ومتابعيها في فيديو سابق بمشاركتهم لحظات شراء هذه الأغراض. 

 

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