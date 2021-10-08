اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

يعتبر الهضبة عمرو دياب من أكثر النجوم شهرة في مصر والعالم العربي، واستطاع التربع على عرش الأغنية لأكثر من 30 عاما، وتشغل حياته الخاصة ملايين المتابعين، لدى الهضبة 4 أبناء، 3 فتيات وولد وحيد، الأولى نور، من زوجته الفنانة شيرين رضا، وكنزي وجنى وعبدالله من زوجته السعودية زينة عاشور، ويتصدر أبناء الهضبة محركات البحث على السوشيال ميديا، خاصة البنات، ولا يمر ذلك بدون إثارة موجة من الجدل مع كل ظهور، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن دور عمرو دياب وعلاقته بأبنائه.

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نور أكبر بنات لعمرو دياب، أنجبها عام ١٩٩٠ من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما بعد ذلك بعامين، وفجرت نور، مفاجأة صادمة لمتابعيها وجمهور الهضبة، خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما تحدثت عن علاقتها بوالديها، خاصة ثروة والدها التي أكدت أن لا علاقه لها بها، وقالت ابنة الهضبة الكبرى، في ردها على سؤال أحد المتابعين، عن ثروة أبيها، إنها لا تستمتع بها، موضحة: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية، محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي، ولا أحب الاتكاء على غيري، حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي».



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