لمواليد 25 نوفمبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودًا في يوم 25 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ولديك موهبة تحليلية.. تبحث عن الصدق وصحة كل شيء..

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كما أن مولود يوم 25 نوفمبر أيضا محب للطبيعة، ويحتاج دائمًا للبناء على أسس قوية وصلبة، لكن قد يكون متقلب المزاج بسبب حساسيتك.

نصيحة لمواليد 25 نوفمبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 25 نوفمبر قائلة: هذا الوقت يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم.. حاول ألا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدًا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

