هاني زادة ينعى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

نعى هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، المستشار الراحل جلال ابراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الاسبق ورئيس نادى الزمالك الاسبق، والذي وافته المنيه اليوم.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله المستشار جلال إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الاسبق ورئيس نادى الزمالك الاسبق زوج الاستاذة الدكتوره ليلى الشريف بكلية العلوم جامعة عين شمس ووالد المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ونائب رئيس نادى الزمالك والمستشار نادر جلال ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. رمز نادي الزمالك العظيم."



وتشيع صلاة الجنازة على الفقيد الغالي المستشار جلال إبراهيم عقب صلاة الظهر في الجامع الرئيسى داخل نادى الزمالك.

