شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه عبر السوشيال ميديا منشورا أثار حالة من التساؤلات والجدل، ولقى تفاعل كبير من جمهوره.

وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “النهارده مضيت علي اصعب ورقه في حياتي يا رب اهدي الجميع”.

وعلق الجمهور متسائلين عن التفاصيل، ومن أبرز التعليقات التي جاءت: “اتجوزت ولا اي؟” ليرد شريف مدكور ضاحكا وينفي الأمر.

كشف الإعلامى شريف مدكور، عن سبب عدم زواجه حتى الآن من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك”.

وكتب الإعلامي شريف مدكور، اللى مش قد الجواز والخلفة بلاش .. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية دى.

على الجانب الآخر، قال الإعلامي شريف مدكور: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس a في الكبد "الصفرا" ، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف مدكور خلال برنامجه "شارع شريف "المذاع علي قناة " الحياة"، أن اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم، لافتا الي ان علاج هذا المرض يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما.

أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إصابته بمرض الصفرا.

والصفراء هي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء.

الصفراء لها أسباب عديدة، بما في ذلك التهاب الكبد وحصى المرارة والأورام. في البالغين ، لا تحتاج الصفراء عادةً إلى علاج.