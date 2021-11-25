عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى بإطلالة مثيرة على إنستجرام في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستجرام.

 

ووجهت نصيحة لجمهورها، وكتبت: “لا تنظر للخلف ابدا حتى لا تضل الطريق”.

 

وتألقت بأطلالة مثيرة، بتوب أسود يكشف ظهرها من الخلف، ويوضح تاتوه مرسوم يحمل حرفها باللغة الانجليزية، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

txt

ريم مصطفي تبهر متابعيها بصورة مع فؤاد المهندس و ماري منيب…شاهد

txt

"لا تسخر ولا تهزأ بالناس".. ريم مصطفي توجه نصائح لجمهورها عبر تويتر

يذكر أن أحدث أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

 

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الثمانية"، وظهرت بصحبة المستشار تركى آل الشيخ ونجوم العمل وهم  آسر ياسين، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا، وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في أول أيام التصوير".


مسلسل "الثمانية"، الذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.


يشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، ومحمود علاء (جامايكا)، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا.

ريم مصطفي اخبار ريم مصطفى اطلالات ريم مصطفي اعمال ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى

ترشيحاتنا

بينهم دعاء فاروق ونادية عمارة.. نقابة الإعلاميين تعلن أسماء المقبولين بلجنة القيد

سوبر أيمن منصور الشهير .. محطات فى حياة الراحل جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أمريكا: خاب ظننا بتفويت إيران فرصة التعاون مع "الطاقة الذرية"

ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي ناديهم.. والعقوبة مجرد إنذار

خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية تشمل آلاف المنازل

مبروك عطية: لو لم يكن الزواج مشروعا لدعوت إلى عدمه |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

"الصحة" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

ولا في الخيال.. رجل يعود من الموت بثلاجة مشرحة والنهاية صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ