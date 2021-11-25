مقصية ليفاندوفسكي وصاروخ ألكانتارا.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.. فيديو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22.

وحسم أكثر من فريق تأهله إلى دور الـ16 في تلك الجولة وهو ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا



بيدرو جونسالفيس، سبورتينج لشبونة، هدفه الثاني أمام بوروسيا دورتموند.

سيلفان هيفتي، يانج بويز، هدفه أمام أتالانتا.

روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، هدفه أمام دينامو كييف.

تياجو ألكانتارا، ليفربول، هدفه أمام بورتو.