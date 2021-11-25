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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

واتساب يضيف أداة مذهلة تتيح لك صنع ملصقاتك بسهولة.. اعرف ازاي

واتساب
واتساب

أضافت منصة واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميها عبر الويب تتيح لهم إنشاء الملصقات بسهولة، وذلك عبر أداة مدمجة ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة المخصص لأجهزة سطح المكتب.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يوفر صانع الملصقات الجديد بنسخة واتساب ويب، للمستخدمين طريقة سهلة لإنشاء وتحرير الملصق sticker، داخل نافذة الدردشة.

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وإلى جانب ذلك، يمكن للمستخدم إضافة المزيد من التأثيرات على ملصقاته الجديدة باستخدام عدة خيارات توفرها واتساب، كما تتيح أداة إنشاء الملصقات إضافة بعض الرموز التعبيرية أو النصوص على الصورة وحفظها على التطبيق.

وبالإضافة إلى إصدار الويب، ستتوفر ميزة إنشاء الملصقات الجديدة أيضًا في تطبيق سطح المكتب من واتساب خلال الأسبوع المقبل.

وفي السابق، كان تطبيق واتساب يفتقر لإمكانية إنشاء الملصقات على الرغم من أنها ليست ميزة جديدة، حيث تقدم مجموعة كاملة من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة على نظامي التشغيل iOS و أندرويد ميزات مخصصة لهذه المهمة، لذلك أتاحت خدمة المراسلة ميزة ملائمة قامت بتضمينها مباشرةً في إصدارات الويب وسطح المكتب، لأنها ستتيح للمستخدمين تحرير الصور بدقة عالية بنقرة من الماوس.

كيفية إنشاء الملصقات عبر واتساب ويب

توفر منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ميتا Meta (فيسبوك سابقا)، ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بإنشاء وتحرير الملصقات الخاصة بهم عبر إصدار الويب من التطبيق، ولاستخدام الميزة التي تم إطلاقها حديثًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. افتح حساب واتساب الخاص بك عبر متصفح الويب الذي تفضل استخدامه على الكمبيوتر.

2. من أجل الوصول إلى صانع الملصقات على واتساب، قم بفتح أي نافذة دردشة على التطبيق.

3. انقر على زر الإرفاق (على شكل مشبك ورق)، ثم اضغط على خيار الملصق.  

4. بمجرد النقر على خيار الملصق، سترى نافذة خيارات قم بتحديد الصورة التي ترغب في جعلها ملصقا على واتساب.

5. ستظهر لك نافذة صانع الملصقات على واتساب، قم باستخدام الأدوات المناسبة لإنشاء ملصقك ثم انقر على زر الإرسال وستتحول صورتك بسهولة إلى ملصق داخل نافذة الدردشة.

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