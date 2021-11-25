التشديد على تطبيق قواعد الحضور والغياب علي الطلاب والمعلمين بمدارس الحسنة

عقد اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، الاجتماع التنفيذي لرؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية والإدارات الداخلية بمركز ومدينة الحسنة، بحضور المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة ووليد عبد الحميد سكرتير عام المجلس والمدينة، ووطالب مدير الإدارة التعليمية بضرورة تحقيق الإنضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب علي الطلاب والمعلمين، مع ضرورة متابعة المدرسين لأداء عملهم بصورة جيدة داخل الفصول وذلك للإرتقاء بمستوي الطالب التعليمي.





صيانة الكهرباء

وطالب بسرعة إصلاح وصيانة الكهرباء بقرية بغداد كما تم التنبيه علي مدير الإدارة الهندسية بأن يتم زرع الأعمدة الجديدة للمواطنين بالقري والتجمعات، وتم التنبيه علي مدير الإدارة الزراعية بعمل حصر لجميع الأراضي الزراعية بمركز الحسنة.

واستمع إلي مطالب وإحتياجات القري للوقوف عليها والعمل علي تلبيتها وعرض أخر مستجدات الأعمال المكلفين بها رؤساء القري لتوفير متطلبات المواطنين بقري المركز والمدينة.



وطالب جميع رؤساء القري بضرورة متابعة جميع المشاكل التي تخص المواطنين في كل قرية والعمل علي حلها خاصة المياه والكهرباء ومتابعة برنامج المياه بإنتظام.



وطالب رؤساء القري بضرورة التواجد المستمر والمتابعة المستمرة مع مجلس المدينة للوقوف على ما يحدث بالقري أول بأول لتحقيق إحتياجات المواطنين وتسهيل مصالحهم.

كما تم التنبيه علي مدير الإيرادات بسرعة تحصيل المتأخرات من الإيجارات والكهرباء والمياه للمساكن الحكومية والخاصة وذلك حفاظاً على المال العام.

