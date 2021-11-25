أمين مسعود: إشادة الأمير تشارلز بالمشروعات التنموية شهادة كبيرة لمصر

اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وقرينته، إلى مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء وتأكيده خلال الاجتماع على أن الانطباع من الزيارة هو الإعجاب بما يحدث من مشروعات تنموية على أرض مصر، وكذا الإشادة بالاهتمام بأعمال الترميم والحفاظ على المناطق الأثرية، بأنه بمثابة شهادة بريطانية كبيرة لصالح مصر.

وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن العالم كله أصبح منبهراً بما حدث داخل مصر من تغييرات جذرية فى الحياة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها.

وأكد أن المشروعات القومية العملاقة التى حققتها مصر خلال سبع سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية منصبه الرئاسى لم تتحقق إلا من خلال رؤية ثاقبة للرئيس السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى استغلال الطاقات الكامنة لدى المواطن المصرى فى كل مكان على أرض مصر.

وأعرب مسعود عن ثقته التامة فى قدرة المصريين بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق المزيد والمزيد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها لتكون مصر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصاديا وتنموياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم.

ووجه التحية لجميع القيادات والمهندسين والعمال المصريين الشرفاء على ما حققوه من إنجازات فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد فى توقيتات قياسية غير مسبوقة عالمياً وبمواصفات فى قمة المهنية والأداء رفيع المستوى.