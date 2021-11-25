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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب صادم لـ صلاح.. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي - محمد
ليفاندوفسكي - محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تتويج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

 

وذكر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، أن روبرت ليفنادوفسكي هو أفضل لاعب في العالم للسنة الثانية على التوالي.

 

وجاء ليفاندوفسكي في المركز الأول برصيد 150 نقطة، وحل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ثانيا بـ 105 نقطة، وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي ثالثا بـ 40 نقطة، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي رابعا بـ 35 نقطة، ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول خامسا بـ 20 نقطة.

 

 

سيسوكو نجم ليفربول السابق: صلاح أعظم لاعبي العالم حاليا
 

في سياق آخر، أكد محمد سيسوكو نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق أن محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع الريدز في الوقت الحالي.

وتابع سيسوكو في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، " صلاح أعظم لاعب في العالم حاليا".

وأكمل :"صلاح يستحق الحصول على لقب الكرة الذهبية".


كما أشاد محمد سيسوكو بمستوى أليو ديانج لاعب فريق الأهلي وما يقدمه مع الأحمر ، موجا له نصيحة بالبقاء مع الأهلي".

وواصل :"الأهلي من أكبر الأندية في أفريقيا وديانج يقدم مستويات رائعة معهم ، نصح ديانج بتأجيل خطوة الاحتراف الأوروبي".
 

ليفاندوفسكي بايرن ميونخ أفضل لاعب محمد صلاح ليفربول

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