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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدان ومطلوب للمحاكمة.. أسباب ودلالات استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الليبية

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أنه غير مؤهل للترشح بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".

وقالت المفوضية إن سيف الإسلام استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى "عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5".

ويأتي ذلك بعد إحالة المفوضية بيانات 98 مترشح للرئاسة من أجل البت فيها من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية عن البدء في تقديم الطعون خلال الأيام القادمة.

استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي بين المطلوبين.. مدعي الجنائية الدولية يزور ليبيا مطلع العام المقبل

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، ينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".

وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.

وأبلغ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي أنّه يعتزم زيارة ليبيا مطلع العام المقبل "إذا سمحت الظروف بذلك"، مشيراً إلى أنّ فريقه لم يتمكّن حتى اليوم من زيارة هذا البلد بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الأمنية فيه.

وقال خان أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية إنّه "في مطلع العام المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك، أنوي الذهاب إلى ليبيا". وأضاف "أودّ أن أنخرط بشكل أكبر مع الحكومة الليبية وكذلك أيضاً مع أطراف فاعلة أخرى"، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك "حوار مفتوح".

لكن المفوضية لم تغلق الباب تماما أمام المستبعدين، حيث قالت إنها "ستفتح باب الطعون"، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء الليبي.

ووأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، الاثنين الماضي، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

سيف الإسلام القذافي ليبيا الانتخابات الجنائية الدولية اخبار العالم

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